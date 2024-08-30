Чи чекати законопроєктів про демобілізацію найближчим часом: у Раді відповіли

Раніше норму про демобілізацію і ротацію з законопроєкту про мобілізацію попросту виключили

Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив, що в короткостроковій перспективі не очікується подання законопроєктів щодо демобілізації військовослужбовців.

— На сьогодні жодних проєктів від Кабінету міністрів не надходило. А з огляду на ситуацію, думаю, в короткостроковій перспективі цього не відбудеться, — зазначив Веніславський у коментарі виданню "Телеграф".

Депутат вважає, що складна ситуація на лінії фронту та наміри ворога збільшити чисельність своїх збройних сил не дозволяють державі гарантувати військовослужбовцям звільнення після певного періоду служби.

Нагадаємо, у Києві та інших містах продовжують проходити акції рідних і близьких бійців Сил оборони України з вимогою законодавчо встановити чіткі строки військової служби. Учасники зібрань наголошують, що більшість їхніх батьків, братів чи синів пішли воювати на початку повномасштабного вторгнення і відтоді фактично не мали відпочинку.

Варто зазначити, що раніше Міністерство оборони повідомило про збільшення показників призову військовозобов'язаних у 2,5 раза після набрання чинності нового закону про мобілізацію. Однак, попри це зростання, питання ротації та демобілізації залишається відкритим.

Міністерство оборони, зі свого боку, нагадало про проведення локальних заходів з ротації для підтримання боєздатності Збройних сил. Ці заходи включають надання відпусток, доукомплектування особовим складом та технікою, а також проведення бойового злагодження тривалістю від двох тижнів до трьох місяців.