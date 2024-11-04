Политики не имеют права влиять на ротации: в ВСУ раскритиковали заявления Безуглой

Артиллерист, или офицер-психолог не способны быть штурмовиками, или пехотинцами вообще

Политики или депутаты не имеют никакого права влиять на ротацию или перераспределение личного состава в рамках Вооруженных сил Украины. Сейчас в ВСУ существует недостаток личного состава, но это никто не скрывает – именно по этой причине происходит перераспределение и командировка военнослужащих, но в соответствии с потребностями и должностями.

Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире телеканала "Киев24". Так он прокомментировал заявления народного депутата Марьяны Безуглой о массовом переводе военных из других подразделений в пехоту.

"Политики и депутаты не имеют права влиять на ротации и перераспределение личного состава. Ни один генерал не влияет на назначение и перемещение депутатов, их помощников и т.д. И когда депутаты пытаются манипулировать цифрами и ситуацией, это приводит к тому, о чем мы говорим", – сказал он.

Тимочко также заверил, что на должность стрелка или врача никогда не назначат непрофильного специалиста. Артиллерист, или офицер-психолог не способны быть штурмовиками, или пехотинцами вообще.

"Да, есть вызовы, когда приходится привлекать и бойцов артиллерийских подразделений, и танковых. Это больше связано не с подразделениями самих расчетов, а с бойцами, которые есть в структуре дивизионов или тех же артиллерийских батарей", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Безуглой доверяет многие военные, однако политолог Владимир Фесенко назвал ее "информационной бомбой". Также "Телеграф" ранее писал, что военные объяснили, почему "наезды" Безуглой на главкомов ВСУ не изменят армию.