Все розуміють, але мовчать: чому Генштаб і Міноборони бояться розмов про економічне бронювання

Тема бронювання вже запустила дискусії довкола відпусток і ротацій

Генштаб ЗСУ та Міноборони України не проти ідеї економічного бронювання, однак мають свої резони, які спонукають їх не висловлювати публічно свою точку зору. При цьому Збройні Сили сподіваються, що зможуть отримати додаткові фінансові надходження.

Про це "Телеграфу" розповів голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Більше читайте на сайті "Телеграф": "Економічне бронювання: коли може запрацювати в Україні та які є варіанти".

За словами нардепа, від Міноборони та Генштабу не було заяв, що вони з якихось причин могли б бути проти.

– У нас ніколи не було такого, що вони проти, бо теж розуміють ситуацію з бюджетом і цей бюджет стосується їх безпосередньо і наших військовослужбовців, яких треба далі забезпечувати, тренувати, одягати, навчати. Вони не можуть бути публічно і за, тому що побоюються з приводу того, як це вплине на мобілізаційний процес, – каже голова парламентського комітету.

За його словами, Верховна Рада дуже конструктивно спілкується з Кабміном, з усіма дотичними міністерствами, тому жорсткої опозиції запровадженню економічного бронювання нема.

– Звісно, є обережний скепсис у когось, але це вже наша робота – цифрами переконати, що мобілізація від цього не постраждає. Щобільше, ми їх зможемо профінансувати. Збройні Сили від цього не постраждають, щобільше, ми зможемо дати їм додаткові гроші, — підкреслив він.

Бізнес, як запевняє Наталуха, також не постраждає від економічного бронювання:

– Ми дамо передбачуваність і сподіваємося, що вся дискусія навколо бронювання вже запустила паралельно дискусії довкола відпусток і ротацій. Ми сподіваємось, що військовий блок так само напрацьовує якусь модель зі своєї сторони.

Нагадаємо, економічний аналітик Павло Себастьянович пояснив "Телеграфу", що не так з економічним бронюванням.