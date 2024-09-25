Демобілізації поки не буде, а з ротаціями є дві проблеми, - джерело у військовому керівництві

Влада поки не знайшла рішення, як замінити сильні бойові бригади, на яких тримається частина фронту

Вирішення наболілого питання про демобілізацію, як і раніше, поки що не передбачається. Над ним наразі навіть ніхто не працює.

Про це спеціально для матеріалу під назвою "Вічний фронт зі зривами на СЗЧ. Чи дочекаються в ЗСУ демобілізації" "Телеграфу" розповіло джерело у військовому керівництві країни.

За словами співрозмовника, зараз "немає підстав її проводити".

"Коли ми скажемо, що демобілізація починається тоді-то, це буде означати, що з армії підуть ті, у кого найбільше досвіду. Це буде мотивом для росіян приберегти на той момент якусь нову ударну операцію", — пояснює він.

До того ж у владі поки не знайшли рішення, як замінити сильні бойові бригади, на яких тримається частина фронту. Тому було вирішено проводити ротації. Хоча і ця можливість не є доступною для всіх. Адже залишаються проблеми із темпами мобілізації та недостатньою кількістю людей для заміни військових на передовій. При цьому в Міноборони заявляють , що все йде за планом.

"З ротаціями є дві проблеми. Перша – нам досі не дали достатньо зброї, щоб укомплектувати бригади резерву. Друга – знов повертаємось до того, що не всі підрозділи однакові, і ротація іноді означає втрату позицій", — додає джерело видання.

Тому, резюмує співрозмовник, тут нема простих, лінійних рішень. Тим часом, частина депутатів вирішила почати напрацьовувати законопроект про демобілізацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Стефанчук пояснив, чому демобілізації не буде.