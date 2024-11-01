"Некерована інформаційна бомба": Фесенко відверто висловився про Безуглу

Нардепка почувається самостійною фігурою на політичній шахівниці

До нардепки Мар’яни Безуглої, героїні численних скандалів, деякі військові на фронті ставляться з великою довірою, вона має у їхньому середовищі чималий авторитет.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA заявив політолог Володимир Фесенко.

— Я запитував деяких відомих на фронті військових про ставлення до Мар'яни. А мені дали відповідь: головний авторитет серед журналістів і військових кореспондентів — це [Юрій] Бутусов, а на другому місці — Мар'яна [Безугла]. І багато хто в армії, в ЗСУ (в першу чергу — люди, незадоволені внутрішньою ситуацією, своїми командирами, тими чи іншими проблемами) пишуть до Мар'яни.

Вони вважають, що Мар'яна близька до Офісу президента, до самого президента. Якщо критикувати щось всередині Збройних сил — жодного результату [не буде]. А якщо через Мар'яну — то буде оприлюднення, можливо, розслідування, якісь наслідки, — каже політичний експерт.

На його думку, наприкінці 2023 року Безугла "вийшла з берегів" у критиці главкома ЗСУ Валерія Залужного.

— Вона це зробила (вдарила по Залужному. — Ред.) і тоді у неї стала репутація "торпеди", яку запускають. Але я б інакшу аналогію використав: Мар'яна зараз — некерована інформаційно-політична бомба… Вона вже відчула себе самостійною фігурою і дуже нагадує комісарш у шкіряних тужурках часів Громадянської війни, — каже Володимир Фесенко. — Мені розповідали, як Мар’яна поводиться на фронті і не тільки на фронті. Коли вона вже була депутаткою, але широкий загал про неї ще не знав, "з носака" відчиняла кабінет будь-якого генерала і давала настанови, що йому робити.

Політолог також розповів, що за кордоном Безугла могла загнати в глухий кут міністра оборони сусідньої країни і сказати йому всю "правду-матку".

— Вона відчула, що стала "голосом окопної правди": їй пишуть, дають компромат… Вона відчула свою самостійну роль, відчуває себе самостійним гравцем, тому у мене ставлення до Мар'яни дуже і дуже неоднозначне. І тому я кажу: вона скоріше некерована інформаційно-політична бомба.

"Телеграф" раніше писав, що військові пояснили, чому "наїзди" Безуглої на головкомів ЗСУ не змінять армію.