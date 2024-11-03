З Повітряних сил переводять у піхоту: Ігнат жорстко пройшовся по Безуглій і зробив тривожну заяву

"Шахеди" збивають не тільки Повітряні Сили

У Повітряних Силах підтвердили слова нардепки Мар'яни Безуглої про направлення частини людей цього підрозділу до піхоти. І це певним чином впливає на якість роботи, але під час атак повітряні ціли збивають не тільки ПС.

Як зазначив тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління комунікацій командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат, Безугла в черговий раз намагається маніпулювати суспільством.

"Офіс Мар’яни Безуглої пише, що Повітряні Сили збивають менше "шахедів", через те, що із частин Повітряних Сил (і не тільки) чимало людей направляють в піхоту. Так, підтверджую, направляють! Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС оті направлення. Є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому", — йдеться у повідомленні.

Водночас Ігнат наголосив, що "шахеди" збивають не лише Повітряні Сили, а всі Сили оборони, що зазвичай вказано в усіх зведеннях. Під час повітряних атак РФ на Україну працюють усі: Повітряні Сили, Сухопутні війська, ВМС, ДШВ, прикордонники тощо.

Так, за його словами, зранку 3 листопада було збито низку "шахедів" і це командна робота, не тільки заслуги ПС.

"Зрештою, і відсоток збиття "шахедів" аж ніяк не зменшився, є щоденні офіційні звіти! Поясню ще раз — разом із шахедами вже другий місяць поспіль летить іще дещо, зліплене, як то кажуть, "з гівн@ і палок", яке ми у зведеннях називаємо "БпЛА невстановленого типу". Їх половина — вони маркуються як "локаційно втрачені"", — пояснює Ігнат.

Він підкреслює, що зниження відсотку збиття "шахедів" — відкрита та очевидна брехня. І на тлі таких провокативних заяв Безуглої у військового виникає питання до неї: "Як стільки часу будучи активною членкинею профільного комітету, можна було провалити надважливі — мобілізацію та мотивацію, щоб дійшло до того, що з авіації, ППО і медиків відправляли людей на передову?! Подивіться в дзеркало, Мар’яно, там все видно!"

Раніше "Телеграф" розповідав, що Безуглій довіряє багато військових, проте політолог Володимир Фесенко назвав її "інформаційною бомбою".