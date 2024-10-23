"У випадку необхідності" – це неправильно: мовознавець пояснив, як уникнути популярних помилок
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Чи знаєте ви, що вислів "у випадку необхідності" – це калька з російської мови?
Багато хто з нас, перекладаючи з російської українською, часто вдається до дослівного перекладу, що призводить до появи мовних покручів. Один із найпоширеніших прикладів – переклад вислову "в случае необходимости" як "у випадку необхідності".
Відомий український педагог та мовознавець Олександр Авраменко пояснює, чому такий переклад є помилковим та як правильно висловлюватися українською. Розповідаємо про найпоширеніші помилки та їхні правильні відповідники.
Основні правила перекладу
За словами мовознавця, вислів "у випадку необхідності" є калькою з російської мови, тобто буквальним перекладом. Натомість правильними українськими відповідниками є:
- "у разі потреби",
- "за потреби".
Корисні приклади правильного перекладу
Мовознавець наводить декілька важливих прикладів перекладу поширених російських висловів:
- "ни в коем случае" – "у жодному разі",
- "от случая к случаю" – "коли-не-коли", "вряди-годи".
"Вивчаймо мову, яку передали нам наші предки", – наголошує Олександр Авраменко, закликаючи уникати калькування з російської мови та використовувати питомі українські вислови. Важливо пам'ятати, що в багатьох усталених виразах слово "випадок" є зайвим і його варто замінювати більш природними для української мови відповідниками.
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