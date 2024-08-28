"Щєпотка" — це калька з російської: маємо кращі варіанти українською, про які ви могли не знати

Як точно передати значення невеликої кількості чогось.

У прагненні очистити свою мову від русизмів українці часто стикаються з проблемою заміни звичних слів. Одним з таких є "щепотка" – термін, який часто використовується в кулінарії та побуті.

Але чи правильно ми його вживаємо? Розберімось, як коректно називати це поняття українською мовою.

Чому не "щіпотка"?

Дехто намагається адаптувати російське слово "щепотка", перетворюючи його на "щіпотка". Проте це лише калька з російської, яка не відповідає нормам української мови.

Правильні українські відповідники

На щастя, українська мова багата на слова, які точно передають значення "щепотки". Ось три найпоширеніші варіанти:

Пучка — це така кількість чого-небудь (переважно сипкого), яку можна взяти трьома (рідше — двома) складеними пальцями руки; Дрібка — невелика частина, мала кількість чого-небудь; Щіпка — те саме, що й пучка. Наприклад, щіпка солі.

Для позначення невеликої кількості чого-небудь можна також використовувати слово дещиця. Використовуючи ці слова, ви не лише правильно висловите свою думку, але й збагатите мовлення автентичними українськими термінами. Але пам'ятайте, що кожне слово має свій відтінок значення. Експериментуйте з різними варіантами, щоб знайти той, який найкраще підходить у конкретній ситуації.

"Телеграф" також розповідав, як правильно називати кухонне приладдя українською. Часто ми перекручуємо назви предметів щоденного вжитку.