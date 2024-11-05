Німецьке місто відмовило українському Подільську в побратимстві: проблема виявилася в росіянах

Обербургомістр міста негативно відреагував на це рішення

Німецьке місто Зуль у федеральній землі Тюрингія відмовилося від побратимських відносин з українським містом Подільськ Одеської області. Причиною було названо побратимство з російським містом.

Про це німецькій медіакомпанії MDR повідомив представник міської влади Зуля. За його словами офіційний документ щодо цього рішення ще знаходиться на стадії обробки.

Декількома днями раніше більшість депутатів міськради Зуля відхилила пропозицію української сторони про статус міста-побратима. Як пояснили в міській раді, рішення про партнерство з українським містом "може поставити під загрозу партнерство з російською Калугою".

Обербургомістр Зуля Андре Кнапп розкритикував рішення міських депутатів відмовитися від подальших переговорів з українцями. Він назвав позицію "дивною". За його словами, хоча б один діалог навіть за відкритого результату виступив би хорошим сигналом.

Зуль на мапі

Наразі містами-побратимами Зуля, крім Калуги, є французький Бегль, німецький Вюрцбург, фінський Лахті, польський Лешно, болгарський Смолян і чеський Ческе-Будейовіце.

Що відомо про український Подільськ

Подільськ до 1935 року мав назву Бірзула, а у 1935—2016 роках — Котовськ. Це місто є адміністративним центром Подільської міської громади та Подільського району Одеської області, важливий осередок південно-східної частини історичного регіону Поділля.

Подільськ

Подільськ — найбільше місто півночі Одеської області. Cnаном на початок 2022 року там проживало понад 39 тисяч осіб.

Нагадаємо, у Німеччині угрупування неонацистів планувало відокремити цілий регіон від країни. Поліція вже заарештувала вісім осіб.