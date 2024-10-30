ДБР проводить масштабні обшуки в Одеському БЕБ через "зерновий коридор", - ЗМІ

Йдеться про мільярдні збитки

У середу, 30 жовтня, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) прийшли з обшуками до Одеського Бюро економічної безпеки (БЕБ). Вони проводяться у рамках справи про махінації з зерном.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. За їх даними, ДБР проводить обшуки у справі щодо так званого "зернового коридору".

Розслідування стосується уникнення оподаткування деякими зернотрейдерами. Збитки держави від таких дій склали понад 10 млрд гривень. Є підозра, що різниця в сумах потрапляла до кишень посадовців. Ймовірно, це могли бути керівники місцевого БЕБ, митниці та Одеської прокуратури.

Нагадаємо, на початку квітня 2024 року ДБР викрило п’ятьох співробітників Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях, які організували велику схему вимагання грошей за видачу сертифікатів для зернотрейдерів. Щомісячно організатори схеми отримували понад 160 тисяч доларів.

Як повідомляв "Телеграф", 29 жовтня ДБР провело обшуки у структурі центрів медико-соціальних експертиз у різних регіонах України. На Одещині затримали групу працівників МСЕК, які за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути служби в армії.