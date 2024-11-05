Немецкий город отказал украинскому Подольску в побратимстве: проблема оказалась в россиянах

Обербургомистр города негативно отреагировал на это решение

Немецкий город Зуль в федеральной земле Тюрингия отказался от побратимских отношений с украинским городом Подольск Одесской области. Причиной было названо побратимство с российским городом.

Об этом немецкой медиакомпании MDR сообщил представитель городских властей Зуля. По его словам, официальный документ по этому решению еще находится на стадии обработки.

Несколькими днями ранее большинство депутатов горсовета Зуля отклонило предложение украинской стороны о статусе города-побратима. Как объяснили в городском совете, решение о партнерстве с украинским городом "может поставить под угрозу партнерство с российской Калугой".

Обербургомистр Зуля Андре Кнапп подверг критике решение городских депутатов отказаться от дальнейших переговоров с украинцами. Он назвал позицию "странной". По его словам, хотя бы один диалог даже при открытом результате выступил бы хорошим сигналом.

Зуль на карте

В настоящее время городами-побратимами Зуля, кроме Калуги, являются французский Бегль, немецкий Вюрцбург, финский Лахти, польский Лешно, болгарский Смолян и чешский Ческе-Будейовице.

Что известно об украинском Подольске

Подольск до 1935 года имел название Бирзула, а в 1935-2016 годах — Котовск. Этот город является административным центром Подольской городской общины и Подольского района Одесской области, важным центром юго-восточной части исторического региона Подолья.

Подольск

Подольск – самый большой город севера Одесской области. По состоянию на начало 2022 года там проживало более 39 тысяч человек.

Напомним, в Германии группировка неонацистов планировала отделить целый регион от страны. Полиция уже арестовала восемь человек.