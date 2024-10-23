Українців позбавлять допомоги в одній із країн Європи: скільки тепер платитимуть

У Німеччині хочуть розглянути питання про окремий правовий статус для українських біженців

Громадян України в Німеччині позбавлять громадянської допомоги (Bürgergeld), якою наші громадяни були прирівняні до всіх інших жителів країни, які мають право на так звані громадянські допомоги. Тепер влада ФРН хоче, щоб українці отримували ті самі виплати, що й інші біженці.

Про це пише газета Bild, посилаючись на голову Мінфіну Німеччини Крістіана Ліндера. За його словами, українцям незабаром перестануть виплачувати громадянську допомогу (Bürgergeld).

Довідка: Bürgergeld призначається безробітним громадянам ФРН і становить 563 євро на місяць. Українці у Німеччині отримують її з червня 2022 року.

Лінднер заявив, що тепер українців позбавлять цієї виплати та загалом переорієнтують соціальні пільги.

"Ми повинні розглянути питання про окремий правовий статус для біженців з України, — сказав Лінднер виданню Wirtschaftswoche. — Українці <..> не повинні <..> відразу отримувати громадянську допомогу, яка орієнтована на надання соціально-економічного прожиткового мінімуму та участь у житті суспільства навіть без роботи", — заявив він.

За словами міністра, українці мають отримувати ті самі виплати, що й інші біженці. Нині вони становлять 460 євро. Ліндер також уточнив, що громадянам України, як і раніше, не доведеться проходити процедуру надання притулку, але вони не автоматично отримуватимуть громадянську допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українських пенсіонерів може розраховувати на підвищені виплати в листопаді.