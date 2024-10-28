Volkswagen вперше може закрити заводи в Німеччині, а також планує масштабні скорочення

Німецький автомобільний концерн Volkswagen анонсував безпрецедентну програму реструктуризації

Автомобільний гігант Volkswagen оголосив про радикальні плани реструктуризації свого виробництва у Німеччині. Це своєю чергою може призвести до масових звільнень та закриття кількох заводів.

За інформацією ради директорів концерну, компанія має намір закрити як мінімум три з десяти заводів, що діють, на території Німеччини. Щобільше, на підприємствах, що залишилися, планується суттєве скорочення виробничих потужностей. Про це повідомляє Bild.

На заводах Volkswagen у Німеччині працевлаштовано близько 120 тисяч осіб, причому приблизно половина з них працює на головному підприємстві у Вольфсбурзі. Запланована реструктуризація передбачає не лише масові скорочення, а й значне урізання заробітних плат для співробітників, що залишилися, — приблизно на 18%. Крім того, керівництво має намір скасувати спеціальні додаткові виплати та передати низку відділів на аутсорсинг за кордон.

"Йдеться про всі види робіт. Так що ніхто з нас більше не може почуватися тут у безпеці!" — заявила глава робочої ради Даніела Кавалло. За її словами, ці дії демонструють "твердий намір знекровити регіони, де розташовані заводи, і явний намір відправити десятки тисяч співробітників Volkswagen у масове безробіття".

Ситуація ускладнюється тим, що профспілка концерну наполягає на підвищенні заробітної плати на 7%, що робить переговори між представниками працівників та керівництвом компанії особливо напруженими. Експерти оцінюють ймовірність досягнення компромісу як вкрай низьку.

Це рішення керівництва Volkswagen може мати серйозні соціально-економічні наслідки для регіонів, де розташовані заводи концерну. А також спричинити одне з найбільших скорочень в автомобільній промисловості Німеччини за останні роки.

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