Війна в Україні може ненароком стати ядерною, а території Росії — безлюдними

Росія знає, що її боєголовки не повинні розміщуватись поблизу місць проведення звичайних військових операцій.

Україна може ненавмисно знищити до 30% російського ядерного арсеналу, зробивши частину територій РФ непридатною для життя. Таким чином війна в Україні може "випадково" перерости в ядерний конфлікт через байдужість РФ до зберігання своїх ядерних боєголовок.

Про це пише Foreign Affairs. Журналісти пишуть, що небажання РФ належним чином убезпечити ядерні арсенали на заході країни становить страшну небезпеку, зі збільшенням прагнення України уразити цілі всередині Росії.

При цьому на Заході наголошують, що Україна має повне право захищати себе таким чином, і немає жодних ознак того, що українські сили навмисно націлюватимуться на місця зберігання ядерних боєголовок. Однак це не скасовує того факту, що удари українських безпілотників уже досягли Москви, а це означає, що щонайменше 14 російських ядерних сховищ наразі перебувають у межах досяжності наших безпілотників.

"Найбільша відповідальність ядерної держави — це забезпечення безпеки своїх боєголовок. З тих пір, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, вона поставила приблизно 30 відсотків своїх боєголовок у невигідне становище… Чим більше Україна прагне вразити цілі всередині Росії, тим ясніше стає, що небажання Росії належним чином убезпечити ядерні арсенали, які вона зберігає на своєму заході, є серйозною небезпекою", — йдеться в матеріалі.

Два такі об’єкти, як повідомляється, знаходяться на відстані близько 150 кілометрів від кордону з Україною, ще п’ять — приблизно за 250-300 км.

Журналісти вказують, що відповідальність за переміщення своїх ядерних боєголовок лежить на російському уряді.

"Росія знає, що її боєголовки не повинні розміщуватись поблизу місць проведення звичайних військових операцій: після того, як Україна завдала перших ударів безпілотниками та ракетами по Бєлгороду навесні 2023 року, Росія швидко повідомила, що її сховище у Бєлгороді більше не зберігає ядерні боєголовки, визнавши, що боєголовки не повинні зберігатись поблизу місць активних бойових дій. Але примітно, що жодних заяв про стан боєголовок, які вона має на інших своїх сховищах, не було", — зазначили у ЗМІ.

На думку авторів статті, є кілька можливих причин явного невиконання Росією своїх обов’язків у цьому питанні:

президент Росії Володимир Путін може вважати, що переміщення російських ядерних боєголовок буде ознакою слабкості;

високопоставлені російські керівники можуть не усвідомлювати небезпеку, яку становлять ці боєголовки;

або російські військові можуть побоюватися, що Захід неправильно витлумачить переміщення боєголовок як підготовку до ядерної атаки, що спровокує запобіжний удар з боку НАТО.

Зазначається, що удар по місцю зберігання сам по собі не приведе до детонації боєголовок у ядерному вибуху. Але якщо боєголовка не знаходиться у своєму бункері, оскільки її переміщують для обслуговування в межах місця зберігання або на залізничний перевалочний пункт, і вона уражена дроном або ракетою, це може викликати великий вибух, який звільнить матеріал, що розщеплюється, і зробить радіус у кілька кілометрів непридатним для проживання. на роки.

"Можливість того, що український безпілотник або ракета вразить боєголовку і викличе вибух, який поширить матеріал, що розщеплюється, вже є серйозним ризиком. Але це не єдиний ризик", — пишуть експерти і додають, що більш небезпечною ситуацією стане переведення сховища в стан "оперативного хаосу". у разі захоплення території, де знаходиться ядерна зброя, що або дозволить "суб’єктам" захопити її, або ненавмисно спровокує Росію на використання ЯО по свойому ворогу.

Крім цього, Росія порушила "священний принцип ядерної безпеки", коли почала ракетні атаки на Україну 24 лютого 2022 року і згодом з військових баз, де зберігається ядерна зброя, оскільки подібні локації стають законною ціллю для дій у відповідь. У березні 2022 року Росією використовувалася авіабаза "Енгельс-2" для атак ракетами "Кинджал", які також можуть нести ядерний заряд. Україна, як повідомляється, вже неодноразово атакувала цю базу за допомогою БПЛА. Ця ситуація стосується і Єйська, і Морозовська.

Журналісти резюмують, що для того, щоб по-справжньому захистити ядерний арсенал, Росії необхідно припинити війну в Україні. А до цього — перевезти подібні боєголовки з усіх баз, що знаходяться поблизу воєнних дій та авіабаз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії розповіли, через що можуть розпочати ядерну війну.