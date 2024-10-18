Політолог оцінила реакцію російського президента

Путін назвав "провокацією" розмови про можливе створення Україною ядерної зброї, а також сказав, що будь-який крок у цьому напрямку "потягне за собою відповідну реакцію".

Як заметушився. А коли є інформація про те, що Ірану може знадобитись менше двох місяців на створення ядерного матеріалу, або коли Північна Корея ще заповзятіше взялась за ядерні випробування, то це, типу, норм, і реакції від Кремля нуль.

Тему спекуляцій/шантажу/провокацій ядерною зброєю розпочала саме Росія. Як і саме через агресивні дії РФ у світі зростає запит на створення ядерної зброї в умовах, коли міжнародне право, система загалом, виявилась безпорадними перед агресивними автократіями.

Ба більше, всі антизахідні альянси після російського вторгнення у 2022 року вибудовуються виключно на мілітаризації як такій.

Джерело — допис Олесі Яхно у Фейсбук.