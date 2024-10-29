"З пусками ракет...": Путін зробив заяву про застосування ядерної зброї

"Лідер" РФ заявив, що Росія нібито не планує втягуватися в гонку озброєнь

Російський президент Володимир Путін 29 жовтня через відеозв’язок дав старт тренуванню стратегічних сил ядерного стримування. Він заявив, що ядерна тріада продовжує залишатися "надійним гарантом суверенітету та безпеки" країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба Кремля. Наголошується, що в ході навчань російськими військовими буде відпрацьовано пуски ракет, а посадовими особами — дії з застосування ядерної зброї.

"Сьогодні ми проводимо чергове тренування стратегічних сил стримування. Відпрацюємо дії посадових осіб щодо управління застосуванням ядерної зброї з практичними пусками балістичних та крилатих ракет", — сказав російський "лідер".

Путін заявив, що Росія підтверджує свою принципову позицію, згідно з якою нібито застосування ядерних сил — це "крайній" та "винятковий" захід для забезпечення безпеки держави.

Водночас міністр оборони Росії Андрій Білоусов заявив, що "під час тренування відпрацьовується завдання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника".

Головне з заяв Путіна

Росія продовжуватиме вдосконалювати стратегічні сили стримування, ресурси для цього є.

Росія не планує втягуватись у гонку озброєнь.

Використання ядерної зброї є крайнім заходом для забезпечення безпеки країни.

Російські стратегічні сили стримування оснащуються системами подолання ПРО.

Ядерна тріада залишається надійною гарантією суверенітету та безпеки Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міноборони Росії сказали, через що можуть розпочати ядерну війну.