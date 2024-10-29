"З пусками ракет...": Путін зробив заяву про застосування ядерної зброї
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"Лідер" РФ заявив, що Росія нібито не планує втягуватися в гонку озброєнь
Російський президент Володимир Путін 29 жовтня через відеозв’язок дав старт тренуванню стратегічних сил ядерного стримування. Він заявив, що ядерна тріада продовжує залишатися "надійним гарантом суверенітету та безпеки" країни-агресора.
Про це повідомила пресслужба Кремля. Наголошується, що в ході навчань російськими військовими буде відпрацьовано пуски ракет, а посадовими особами — дії з застосування ядерної зброї.
"Сьогодні ми проводимо чергове тренування стратегічних сил стримування. Відпрацюємо дії посадових осіб щодо управління застосуванням ядерної зброї з практичними пусками балістичних та крилатих ракет", — сказав російський "лідер".
Путін заявив, що Росія підтверджує свою принципову позицію, згідно з якою нібито застосування ядерних сил — це "крайній" та "винятковий" захід для забезпечення безпеки держави.
Водночас міністр оборони Росії Андрій Білоусов заявив, що "під час тренування відпрацьовується завдання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника".
Головне з заяв Путіна
- Росія продовжуватиме вдосконалювати стратегічні сили стримування, ресурси для цього є.
- Росія не планує втягуватись у гонку озброєнь.
- Використання ядерної зброї є крайнім заходом для забезпечення безпеки країни.
- Російські стратегічні сили стримування оснащуються системами подолання ПРО.
- Ядерна тріада залишається надійною гарантією суверенітету та безпеки Росії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міноборони Росії сказали, через що можуть розпочати ядерну війну.