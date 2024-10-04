Готуються до ядерного удару? В Росії пройшли дивні навчання

А зранку майже по всій території волали сирени

В Росії 4 жовтні відзначають день цивільної оборони, тому в багатьох містах пройшли навчання, але вони мали здебільшого противоядерний характер. Так, у кількох містах відпрацювали випадки хімічного зараження середовища та аварій на АЕС.

Як пишуть російські пабліки, 4 жовтня в РФ почалось з перевірки систем оповіщення, а далі перейшли до основної суті навчання.

У мережі вже публікують фото з Анапи, Ульяновська, Когалима та інших міст, де особливу увагу приділили ліквідації наслідків хімічного зараження.

Зауважимо, що здебільшого йшлось про те, що робити за ядерного удару по Росії.

До того ж на Кольській АЕС пройшло навчання з ліквідації наслідків аварій. Участь у них взяли понад 1100 фахівців та близько 140 одиниць техніки.

Тут рятувальники відпрацьовували не удар ракетами по АЕС, а наслідки можливого землетрусу, який міг пошкодити саму станцію та її енергоблоки.

Нагадаємо, що ранок 4 жовтня в Росії почався з сирен, які лунали майже у кожному місті, і не на жарт перелякали росіян, адже вони не звикли до повітряних тривог.

Додамо, що в Єкатеринбурзі після навчань сталася надзвичайна подія — спалахнула пожежа на території колонії суворого режиму ІК-10. Вогонь охопив значну площу. Поруч з колонією розташований завод "Уралеластотехніка".

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