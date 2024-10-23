У Росії розповіли, через що можуть розпочати ядерну війну

Раніше такі заяви робили різні російські політичні діячі

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов виступив з черговими ядерними погрозами на адресу західних країн. За його словами, підтримка України західними партнерами та їхнє прагнення зупинити російську агресію може призвести до "прямого військового зіткнення ядерних держав".

Відповідну заяву він зробив під час засідання спільної колегії міністерств оборони Росії та Білорусі в Мінську, передають різні російські ЗМІ.

"Зростання залучення країн Заходу до конфлікту в Україні створює глобальні ризики. Прагнення завдати максимальних збитків Росії може призвести до прямого військового зіткнення ядерних держав", — сказав Білоусов.

Він також заявив, що Росія "не може не реагувати на ці погрози".

Варто зазначити, що це далеко не перша ядерна погроза з боку РФ. Раніше подібні заяви робили різні російські політичні діячі, включно з самим головою Кремля Володимиром Путіним.

Так, Путін неодноразово заявляв про готовність застосувати ядерну зброю "для захисту територіальної цілісності Росії". Заступник голови Ради Безпеки РФ та один з головних посіпак лідера Кремля Дмитро Медведєв погрожував "апокаліпсисом" через постачання західної зброї Україні. Не відставав від них і Сергій Лавров, міністр закордонних справ, який неодноразово попереджав про "реальну загрозу ядерної війни".

Разом з тим і українські і міжнародні експерти розглядають такі заяви як елемент ядерного шантажу та спробу залякати західних партнерів України, щоб послабити їхню підтримку у протистоянні російській агресії.