Война в Украине может нечаянно стать ядерной, а территории России - безлюдными

Россия знает, что ее боеголовки не должны размещаться вблизи мест проведения обычных военных операций

Украина может непреднамеренно уничтожить до 30% российского ядерного арсенала, сделав огромную часть территорий РФ непригодной для жизни. Таким образом война в Украине может "случайно" перерасти в ядерный конфликт из-за наплевательского отношения РФ к хранению своих ядерных боеголовок.

Об этом пишет Foreign Affairs. Журналисты пишут, что нежелание РФ должным образом обезопасить ядерные арсеналы на западе страны представляет страшную опасность, по мере увеличения стремления Украины поразить цели внутри России.

При этом на Западе подчеркивают, что Украина имеет полное право защищать себя таким образом, и нет никаких признаков того, что украинские силы будут намеренно нацеливаться на места хранения ядерных боеголовок. Однако это не отменяет того факта, что удары украинских беспилотников уже достигли Москвы, а это значит, что по меньшей мере 14 российских ядерных хранилищ теперь находятся в пределах досягаемости наших беспилотников.

"Самая большая ответственность ядерного государства — это обеспечение безопасности своих боеголовок. С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, она поставила примерно 30 процентов своих боеголовок в невыгодное положение…Чем больше Украина стремится поразить цели внутри России, тем яснее становится, что нежелание России должным образом обезопасить ядерные арсеналы, которые она хранит на своем западе, представляет собой серьезную опасность", — говорится в материале.

Два таких объекта, как сообщается, находятся на расстоянии около 150 километров от границы с Украиной, еще пять — приблизительно в 250-300 км.

Журналисты указывают, что ответственность за перемещение своих ядерных боеголовок лежит на российском правительстве.

"Россия знает, что ее боеголовки не должны размещаться вблизи мест проведения обычных военных операций: после того, как Украина нанесла первые удары беспилотниками и ракетами по Белгороду весной 2023 года, Россия быстро сообщила, что ее хранилище в Белгороде больше не хранит ядерные боеголовки, признав, что боеголовки не должны храниться вблизи мест активных боевых действий. Но примечательно, что никаких заявлений о состоянии боеголовок, которые она имеет на других своих хранилищах, не было", — отметили в СМИ.

По мнению авторов статьи, существует несколько возможных причин явного невыполнения Россией своих обязанностей в этом вопросе:

президент России Владимир Путин может считать, что перемещение российских ядерных боеголовок будет признаком слабости;

высокопоставленные российские руководители могут не осознавать опасности, которую представляют эти боеголовки;

или российские военные могут опасаться, что Запад неправильно истолкует перемещение боеголовок как подготовку к ядерной атаке, что спровоцирует упреждающий удар со стороны НАТО.

Отмечается, что удар по месту хранения сам по себе не приведет к детонации боеголовок в ядерном взрыве. Но если боеголовка не находится в своем бункере, поскольку ее перемещают для обслуживания в пределах места хранения или на железнодорожный перевалочный пункт, и она поражена дроном или ракетой, это может вызвать крупный взрыв, который высвободит расщепляющийся материал и сделает радиус в несколько километров непригодным для проживания на годы.

"Возможность того, что украинский беспилотник или ракета поразит боеголовку и вызовет взрыв, который распространит расщепляющийся материал, уже является серьезным риском. Но это не единственный риск", — пишут эксперты и добавляют, что более опасной ситуацией станет переведение хранилища в состояние "оперативного хаоса" в случае захвата территории, где находится ядерное оружие, что или позволит "субъектам" захватить его, или непреднамеренно спровоцирует Россию на использование ЯО по своему врагу.

Помимо этого, Россия нарушила "священный принцип ядерной безопасности", когда начала ракетные атаки на Украину 24 февраля 2022 года и впоследствии с военных баз, где хранится атомное оружие, так как подобные локации становятся законной целью для ответных действий. В марте 2022 года Россией использовалась авиабаза "Энгельс-2" для атак ракетами "Кинджал", которые также могут нести ядерный заряд. Украина, как сообщается, уже не раз атаковала эту базу с помощью БПЛА. Эта ситуация касается и Ейска, и Морозовска.

Журналисты резюмируют, что, для того, чтобы по-настоящему защитить ядерный арсенал, России необходимо прекратить войну в Украине. А до этого — перевезти подобные боеголовки со всех баз, которые находятся вблизи военных действий и авиабаз.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России рассказали, из-за чего могут начать ядерную войну.