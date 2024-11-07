Коли потрібно пройти ВЛК чоловікам, які раніше були "обмежено придатними"

Тепер існують лише два варіанти оцінки стану здоров'я

В Україні скасували для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний". Тепер громадяни, які мали цей статус, зобов'язані пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.

Піти на повторну ВЛК потрібно до 5 лютого 2025 року. Про це розповів начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін для "Суспільного".

"4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", — зазначив Бодін.

Згідно з законом, нині встановлено такі категорії придатності:

"придатний до військової служби" означає можливість призначення військовозобов'язаного на будь-яку посаду в ЗСУ;

"придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах освіти".

"тимчасово непридатні", які потребують лікування або відпустки;

"непридатні" з переоглядом через 6–12 місяців;

"непридатні" з виключенням з військового обліку.

Нагадуємо, що під час воєнного стану висновок ВЛК діє один рік. Якщо людина тимчасово непридатна до служби через хворобу, її можуть повторно оглянути через 2-6 місяців.

Однак під час воєнного стану повістку на медогляд можуть вручати навіть до завершення терміну дії попередньої постанови, і закон не передбачає можливості відмовитися від такого виклику.

Також представники ТЦК можуть вручити громадянину повістку на ВЛК тільки після оновлення даних.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть раніше "обмежено придатного" відправити на передову. Військовозобов'язані з певними захворюваннями, які унеможливлюють участь у бойових діях, можуть бути переведені на службу в тилові підрозділи, зокрема в ТЦК.