Що не мають права робити працівники ТЦК

Юристка пояснила, які дії співробітників військкоматів вважаються порушенням закону

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Представники ТЦК та СП мають право перевіряти документи у військовозобов'язаних громадян на вулиці та інших місцях.

Однак деякі дії співробітників військкоматів можуть виходити за межі їхніх законних повноважень.Старша юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла для РБК-Україна, що не мають права робити представники ТЦК.

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і Постанови Кабміну №560, ТЦК мають суворо регламентовані права та обов'язки.

"Ці документи визначають законні дії, які ТЦК може вчиняти, а також ті, що вважаються протиправними", — пояснює Козян.

За словами юристки, працівники ТЦК не мають права робити:

затримувати або примусово доставляти військовозобов'язаних. Примусовий привід можливий лише на підставі рішення суду і за участю правоохоронних органів;

порушувати процедуру медичного огляду. Виклик на медкомісію повинен відбуватися в чітко встановленому порядку. Якщо ТЦК змушує пройти ВЛК осіб, що мають законну відстрочку або визнані непридатними, це вважається порушенням закону;

здійснювати самовільні перевірки або входити до житла військовозобов’язаного без дозволу, а також чинити тиск або примушувати осіб до мобілізації, якщо вони мають законне право на відстрочку.

Також представники ТЦК не можуть розголошувати дані громадян. Відповідно до закону, дані про військовозобов’язаних є конфіденційними. Неправомірне розголошення або неналежне зберігання таких даних є порушенням.

Юристка зазначає, що співробітники військкоматів мають право вручати повістки для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та для мобілізації. Повістки можуть вручатися за місцем проживання, роботи або особисто під підпис. Якщо військовозобов’язаний відмовляється від підпису, це фіксується як відмова, каже Козян.

"У разі ухилення військовозобов’язаного від мобілізації ТЦК може залучати поліцію для встановлення місця перебування особи або здійснення примусового приводу на підставі рішення суду", — підкреслює юристка.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловіку за відсутність документів під час перевірки ТЦК. Співробітники військкомату повинні діяти відповідно до закону.