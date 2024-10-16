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Скільки дійсний висновок ВЛК та коли повторно проходити медкомісію

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Військовий медогляд
Військовий медогляд. Фото Колаж "Телеграфу"

На ВЛК можуть направити тільки після оновлення даних

В Україні, під час загальної мобілізації, громадяни можуть бути направлені на військово-лікарську комісію. Обов’язок проходження ВЛК регулюється Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Відповідно до законодавства, всі призовники зобов’язані пройти медичний огляд для визначення придатності до служби. Про це йдеться у наказі Міністерства оборони.

Уряд встановив, що під час воєнного стану висновок ВЛК діє один рік, у той час, як у мирний час – п'ять років.

Якщо людина тимчасово непридатна до служби через хворобу, її можуть повторно оглянути через 2-6 місяців. Однак під час воєнного стану повістку на медогляд можуть вручати навіть до завершення терміну дії попередньої постанови, і закон не передбачає можливості відмовитися від такого виклику.

Варто зазначити, що представники ТЦК можуть вручити громадянину повістку на ВЛК тільки після оновлення даних.

Нагадуємо, що в Україні скасували статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних громадян під час воєнного стану. Тепер існують лише два варіанти оцінки стану здоров'я: "придатний" або "непридатний" до військової служби.

Комісія перегляне їхній статус і може або визнати їх "непридатними" та виключити з військового обліку, або ж змінити статус на "придатний", що дозволить їх мобілізувати.

Повторну ВЛК повинні пройти особи з:

  • інвалідністю ІІ групи;
  • інвалідністю ІІІ групи.

Після оновлення даних ці військовозобов'язані отримають електронне направлення для проходження медогляду у своєму електронному кабінеті.

Згідно з новим законом, всі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти повторну комісію протягом дев'яти місяців з моменту набрання чинності змін — тобто до 4 лютого 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, що робити у разі, якщо ТЦК не видає висновок від ВЛК про стан здоров'я. Таку бездіяльність можна оскаржити.

Теги:
#Медогляд #Повістка #ВЛК #Новини про мобілізацію