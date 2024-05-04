Обмежено придатних до служби більше немає: що це означає і що змінилося з 4 травня

Статус придатності чи непридатності визначатиметься по-іншому

У суботу, 4 травня, набирають чинності зміни законодавства, які остаточно скасовують категорію "обмежено придатних" до військової служби. Такі чоловіки тепер мають повторно пройти ВВК.

"Телеграф" нагадує про нововведення. Громадяни України, які раніше визнані "обмежено придатними до військової служби", повинні пройти повторний медичний огляд "з метою визначення придатності до військової служби" протягом найближчих дев’яти місяців, до 4 лютого 2025 року.

За результатами обстеження ВВК виноситиме два вердикти — придатний чи непридатний. Однак придатність буде розділена на категорії "залежно від ступеня функціональності":

непридатні до військової служби за винятком військового обліку;

непридатні до військової служби з перекомісією (через 6 місяців чи 6-12 місяців);

тимчасово непридатні (потребують лікування чи лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків);

придатні лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатні.

При цьому статус придатності чи непридатності визначатиметься по-іншому. Це залежатиме не так від захворювання або фізичної вади, як від стану конкретної людини в даний момент.

Раніше "Телеграф" публікував оновлений список захворювань, з якими військовозобов’язані після проходження ВВК можуть бути визнані придатними до служби. Серед них туберкульоз, психічні розлади, ВІЛ і не тільки.