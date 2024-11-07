Когда нужно пройти ВВК мужчинам, которые раньше были "ограниченно пригодными"

Теперь существуют только два варианта оценки состояния здоровья

В Украине отменили для военнообязанных статус "ограниченно пригодный". Теперь граждане, имевшие этот статус, обязаны пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.

Пойти на повторную ВВК следует до 5 февраля 2025 года. Об этом рассказал начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин для "Суспільне".

"4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно годен" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно пригодный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", — отметил Бодин.

Согласно закону, в настоящее время установлены следующие категории годности:

"пригодный для военной службы" означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в ВСУ;

"пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях".

"временно непригодные", нуждающиеся в лечении или отпуске;

"непригодные" с пересмотром через 6–12 месяцев;

"непригодны" с исключением из военного учета.

Напоминаем, что во время военного положения заключение ВВК действует один год. Если человек временно непригоден к службе по болезни, его могут повторно осмотреть через 2-6 месяцев.

Однако во время военного повестку на медосмотр могут вручать даже до истечения срока действия предыдущего постановления, и закон не предусматривает возможности отказаться от такого вызова.

Также представители ТЦК могут вручить гражданину повестку на ВВК только после обновления данных.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли раньше "ограниченно пригодные" отправить на передовую. Военнообязанные с определенными заболеваниями, которые делают невозможным участие в боевых действиях, могут быть переведены на службу в тыловые подразделения, в частности в ТЦК.