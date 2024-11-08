Відстрочки не заслужили? У "Резерв+" помітили дивні вимоги до багатодітних батьків

У чоловіків, які мають дітей від різних шлюбів, виникнуть проблеми

Розпочалося тестування електронних відстрочок від мобілізації в застосунку "Резерв+". Скористатися сервісом зможуть багатодітні батьки, однак є нюанси.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чоловік, який має трьох або більше неповнолітніх дітей, він має право на відстрочку від призову. Лише за умови, якщо у всіх дітей у свідоцтві про народження, чоловік виписаний, як батько та немає заборгованості по аліментах.

Проте застосунок "Резерв+" вимагає підтвердження багатодітного статусу виключно через реєстр багатодітних сімей . Тобто відстрочка автоматично дається лише тим, хто має трьох дітей в одному шлюбі.

У зв'язку з неточностями в системі, батьки, які мають трьох або більше дітей від різних шлюбів, не зможуть отримати відстрочку в "Резерв+".

Також суперечливим закону є те, що в реєстрі багатодітних сімей перебувають чоловіки, які мають в одному шлюбі троє дітей віком до 23 років (якщо вони навчаються). Але законодавство про мобілізацію не передбачає відстрочку для цієї категорії громадян.

Стаття 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Зазначимо, що автоматичною відстрочкою в "Резерв+" зможуть скористатися люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти.

Нагадуємо, що підставою для відстрочки є не лише факт батьківства або опіки над дітьми , а й активне забезпечення їх матеріальних і фізичних потреб, включно з утриманням, освітою та медичним доглядом.

Щоб отримати відстрочку, батьки мають подати до територіального центру комплектування відповідну заяву про відстрочку з певним пакетом документів:

якщо чоловік не проживає зі своїми дітьми, то потрібно надати рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів;

надати рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів; якщо чоловік проживає зі своїми дітьми, але розлучений з їхньою матір’ю – надати свідоцтва про народження трьох і більше дітей, рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей;

– надати свідоцтва про народження трьох і більше дітей, рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей; якщо це усиновлені діти – надати свідоцтва про народження, рішення суду про всиновлення, свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно ставати на військовий облік, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Підставами для оформлення можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям або сімейні обставини.