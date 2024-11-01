Кому не потрібно продовжувати відстрочку від мобілізації після 9 листопада

Перевірити дату, до якої дійсна відстрочка, можна в електронному ВОД

В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію з 10 листопада, тому громадянам з відстрочкою потрібно її оновити. Деяких українців цікавить, чи потрібно продовжувати відстрочку, яка надана до пізнішої дати.

На це питання відповіла адвокатка Дар'я Тарасенко. За її словами, повторно звертатися до ТЦК та СП із заявою та документами необхідно лише тим, у кого завершується дія поточної відстрочки.

Тобто, якщо у чоловіка відстрочка дійсна і після 9 листопада, то продовжувати її не потрібно.

Однак, юристка радить перевірити дату, до якої надана відстрочка, в реєстрі. Зробити це можна, згенерувавши електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" або на порталі "Дія".

Нагадуємо, що паперові та електронні ВОД мають однакову юридичну силу. Електронний ВОД містить QR-код і може бути отриманий через:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

додаток "Резерв+";

портал "Дія" (за посиланням, а не через сам додаток).

Якщо ваші дані не знайдено в електронному реєстрі, а ви стоїте на обліку, необхідно звернутися до ТЦК та СП для внесення інформації. Це можна зробити шляхом особистого візиту, направлення заяви або адвокатського запиту.

Зразок заяви можна переглянути за посиланням.

Якщо в електронному ВОД написано "не на обліку", потрібно відправити заяву до ТЦК про виявлену помилку. До заяви необхідно прикласти копію паперового документа з відміткою про постановку на облік. Зразок за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що у листопаді з'являться відстрочки від мобілізації онлайн. Хто першими зможе скористуватися сервісом.