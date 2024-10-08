Чи мобілізують, якщо неправильно оформлена відстрочка

Є кілька підстав для отримання відтрочки

В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних, з яких певна категорія осіб має право на відстрочку. Проте, чи може територіальний центр комплектування (ТЦК) мобілізувати особу, якщо відстрочка оформлена неправильно.

Як зазначив помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда, її людина може отримати за певних причин.

"Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку, ще не підтверджує, що особі вона надана", — сказав начальник ТЦК.

Аби військовозобов'язаний отримав відстрочку, він має зробити наступне:

зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.

Грунда наголосив, що військовозобовʼязані, які мають право на відстрочку, проте її належно не оформили, підлягають мобілізації на загальних підставах. Проте питання помилок у документі, які допустили державні установи розглядається окремо. До того ж чоловіки отримують від ТЦК різні види повісток, але перша — оновлення чи підтвердження своїх даних у ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав, що термін дії повістки скоротили. Вже відомо, скільки є часу, щоб з’явитися у військкомат.