Як багатодітному батьку довести факт утримання дітей, щоб отримати відстрочку

У ТЦК потрібно подати заяву та певні документи

Під час загальної мобілізації деякі категорії українців мають право на відстрочку від призову. Це стосується і громадян, які мають на утриманні трьох та більше дітей або дитину з інвалідністю.

Юридична компанія "Inseinin" роз'яснила, що підставою для відстрочки є не лише факт батьківства або опіки над дітьми, а й активне забезпечення їх матеріальних і фізичних потреб, включно з утриманням, освітою та медичним доглядом.

Щоб отримати відстрочку, батьки мають подати до територіального центру комплектування відповідну заяву про відстрочку з певним пакетом документів:

якщо чоловік не проживає зі своїми дітьми, то потрібно надати рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів;

надати рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів; якщо чоловік проживає зі своїми дітьми, але розлучений з їхньою матір’ю – надати свідоцтва про народження трьох і більше дітей, рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей;

– надати свідоцтва про народження трьох і більше дітей, рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей; якщо це усиновлені діти – надати свідоцтва про народження, рішення суду про всиновлення, свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

Документи про усиновлення також є підставою для відстрочки, якщо вони підтверджують батьківство чи опікунство над дітьми.

Нагадуємо, що відстрочку дають на період, що відповідає чинним правовим підставам, але не довше, ніж на час, визначений указом президента України про мобілізацію. Тобто, громадяни, які мають відстрочку, повинні поновлювати її кожні три місяці, але не з дати оформлення відстрочки.

Наприклад, останній раз воєнний стан продовжили до 9 листопада. Це означає, що вже скоро тим, хто має відстрочку, потрібно буде знову відвідати ТЦК.

У разі продовження мобілізації військовозобов’язаний повинен звернутися до комісії для продовження відстрочки, подати заяву в паперовому або електронному форматі через особистий кабінет призовника. Якщо перевірку підстав неможливо здійснити через реєстр, ТЦК вимагатиме подання відповідних документів для підтвердження права на відстрочку.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно ставати на військовий облік, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Підставами для оформлення можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям або сімейні обставини.