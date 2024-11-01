У листопаді з'являться відстрочки від мобілізації онлайн: кому будуть доступні

Поступово будуть додавати всі інші типи відстрочок

В Україні планують запровадити електронні відстрочки від мобілізації у мобільному застосунку "Резерв+". Новий сервіс може з'явитися вже в листопаді цього року.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини". За її словами, наразі сервіс проходить тестування і вийде з наступним оновленням застосунку .

Першими отримати відстрочку онлайн за декілька хвилин зможуть люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше послугою зможуть скористуватися багатодітні батьки.

"В першу чергу відстрочки для людей з інвалідністю безпосередньо. І працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок. Рухаємося до того, щоб всі категорії, які мають на відстрочку, могли оформити її онлайн", — розповіла вона.

Черногоренко додала, що "Резерв+" поступово перетворюється на зручну цифрову альтернативу територіальним центрам комплектування, і в перспективі всі послуги, які надають ТЦК, будуть доступні в застосунку.

Нагадуємо, що в Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію з 10 листопада. Тому з цього числа громадянам, які мають відстрочку, потрібно її оновити.

Відстрочку від призову дають на період, що відповідає чинним правовим підставам, але не довше, ніж на час, визначений указом президента України про мобілізацію. Юристка розповіла, як продовжити її та уникнути непорозумінь із ТЦК.

Після нового указу Президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації , громадян, який має відстрочку, повинен подати заяву про її продовження разом із підтверджувальними документами. Адвокатка радить подавати документи завчасно, аби уникнути ризику призову під час очікування рішення комісії ТЦК.

Після подачі заяви очікуйте результати розгляду. Комісія повинна перевірити інформацію через Єдиний державний реєстр призовників. Якщо будуть потрібні додаткові документи, ТЦК повідомить про це.

Раніше "Телеграф" писав, кому дадуть відстрочку від мобілізації у листопаді. Не можуть мобілізувати тимчасово непридатних чоловіків.