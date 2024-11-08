Отсрочки не заслужили? В "Резерв+" заметили странные требования к многодетным родителям

У мужчин, имеющих детей от разных браков, возникнут проблемы

Началось тестирование электронных отсрочек от мобилизации в приложении "Резерв+". Воспользоваться сервисом смогут многодетные родители, но есть нюансы.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мужчина, имеющий троих или более несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от призыва. Только при условии, если у всех детей в свидетельстве о рождении, мужчина выписан как отец и нет задолженности по алиментам.

Однако приложение "Резерв+" требует подтверждения многодетного статуса исключительно через реестр многодетных семей . То есть отсрочка автоматически дается только тем, кто имеет троих детей в одном браке.

В связи с неточностями в системе родители, имеющие троих или более детей от разных браков, не смогут получить отсрочку в "Резерв+".

Также противоречивым закону является то, что в реестре многодетных семей находятся мужчины, имеющие в одном браке трое детей в возрасте до 23 лет (если они учатся). Но законодательство о мобилизации не предусматривает отсрочку этой категории граждан.

Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

Отметим, что автоматической отсрочкой в "Резерве+" смогут воспользоваться люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты.

Напоминаем, что основанием для отсрочки является не только факт отцовства или опеки над детьми , но и активное обеспечение их материальных и физических потребностей, включая содержание, образование и медицинский уход.

Чтобы получить отсрочку, родители должны подать в территориальный центр комплектования соответствующее заявление об отсрочке с определенным пакетом документов:

если мужчина не проживает со своими детьми, то следует предоставить решение суда о назначении алиментов на содержание детей и справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов;

предоставить решение суда о назначении алиментов на содержание детей и справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов; если мужчина проживает со своими детьми, но разведен с их матерью – предоставить свидетельства о рождении трех и более детей, решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей;

– предоставить свидетельства о рождении трех и более детей, решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей; если это усыновленные дети – предоставить свидетельства о рождении, решение суда об усыновлении, свидетельство о регистрации брака.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли становиться на воинский учет, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Основанием для оформления могут быть серьезные проблемы со здоровьем или семейные обстоятельства.