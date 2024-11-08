"Трамп її ненавидить": Орбан заявив, коли США вийдуть із війни в Україні

Прем’єр заявив, що Україна на фронті нібито зазнає військової поразки

Після інавгурації переможця на виборах президента США Дональда Трампа "американці вийдуть з війни" в Україні. А Європа не зможе фінансувати цю війну самостійно.

Про це сказав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи у ранковій програмі радіостанції Kossuth. За його словами, останні події начебто показали, що Україна програє війну.

"Війна — це гостра проблема, на фронті Україна зазнає військової поразки, американці збираються вийти з цієї війни. Про Трампа багато чого говорять, але є одна річ, у якій ніхто не сумнівається: він ненавидить війну", — сказав Орбан.

Також він наголосив, що вихід Сполучених Штатів із конфлікту буде "складним завданням".

"Протягом двох років вони (США, — Ред.) переконували світ у тому, що війна і санкції — це добре, а прихильники світу безглузді. Раптом змінювати напрямок буде непросто. Це складна, некомфортна і складна ситуація", — заявив прем’єр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у перші дні листопада Віктор Орбан заявляв, що у разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, Європі доведеться "переглянути" свою підтримку України.