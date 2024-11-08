Чмут дал тревожную оценку войны и назвал необходимые шаги

Это следствие не силы россиян, а нашей слабости

Сейчас ситуация на фронте наиболее тяжелая после весны 2022 года. Помимо вооружения Украине не хватает людей.

Об этом заявил ветеран АТО, волонтер, основатель "Украинского милитарного центра", глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью DW. Причиной, по его мнению, является комплекс проблем.

"Фронт переживает худший период после весны 22-го. Эта ситуация является следствием различных процессов: внутренних, внешних, в Вооруженных Силах, В государстве, в стране, в странах партнеров, которые маленькими шажками привели и продолжают приводить к плохим, негативным сценариям развития дальнейших событий», — сказал он.

По словам волонтера, это следствие не силы россиян, а нашей слабости. Причины этой слабости – недостаток людей на фронте, недостаточное количество боеприпасов и отсутствие разрешения партнеров на удары по военным объектам на территории РФ.

"Год назад у нас было больше людей, мобилизация, к сожалению, происходит никак. К сожалению, есть потери. Потери Украины и России несоизмеримы, но человеческий потенциал у нас тоже несоразмерен", — отметил Чмут.

Он добавил, что сейчас на фронте речь уже не идет о качестве людей, речь идет хотя бы о количестве. По словам Чмута, необходимость мобилизовать 500 тысяч человек – это адекватная цифра.

"Закон о мобилизации заработал в мае, есть данные, что действительно было оживление (мобилизации, — ред.) в 2-3 раза, но август-сентябрь показатели проседают. Почему мобилизация снова просела? Есть очень много проблем, внутренних, коммуникационных в первую очередь, потому что мы полностью проигрываем в инфополе россиянам и тем, кто им подыгрывает внутри страны", — сказал ветеран.

Кроме того, добавляет он, в войну вступила КНДР, что также является очень весомым фактором. По его словам, эта страна предоставляет до 70% боеприпасов, что Россия использует против Украины. В то время как наши партнеры медлительные, нерешительные и им страшно.

Он добавил, что хотя не только Дональд Трамп, который скоро придет в Белый дом, но и многие американцы считают, что война в России против Украины — дело Европы, Америка не прекратит одномоментную помощь Украине. Существуют большие многолетние контракты с ее промышленностью и разные программы помощи.

Говоря о нехватке людей на фронте, Чмут отметил, что все идет к тому, чтобы мобилизационный возраст был снижен до 20 лет. Вместе с тем есть определенные проблемы, из-за которых люди не хотят мобилизоваться, на них украинская власть могла бы повлиять.

"Есть много проблем, в первую очередь, по подготовке, по качеству командиров, которые мы должны устранять. А мы не то что их не устраняем, они углубляются. Когда командир — неадекватный человек, или не очень умный, когда уровень подготовки отсутствует и этими людьми нужно как-то выполнять боевые задачи", — описал ситуацию он.

При этом Чмут не поддерживает идею мобилизации женщин. По его мнению, от этого в долгосрочной перспективе Украина больше потеряла бы, чем получила.

Как сообщал "Телеграф", бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный считает, что Украина не должна снижать мобилизационный возраст, если в этом нет критической потребности. В противном случае страна может остаться без будущего, поскольку украинцы от 18 до 25 лет, которые будут восстанавливать страну, сгорят на войне.