"Вони врятують цю країну": Залужний пояснив, чому не можна знижувати мобілізаційний вік

Примусово мобілізувати молодь до армії можна лише у випадку крайньої потреби

Україна не повинна знижувати мобілізаційний вік, якщо в цьому немає критичної потреби. В іншому випадку країна може залишитися без майбутнього, оскільки українці від 18 до 25 років, які будуть відновлювати країну, згорять на війні.

Про це сказав колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії Валерій Залужний на зустрічі з українськими студентами у Лондоні, повідомляє видання "Букви". Він зазначив, що категорія населення 18-25 років – це майбутнє України.

"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось — їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну", – сказав він.

Залужний додав, що так, з військовими старшого віку складніше працювати, тому що вони мають пострадянський менталітет, їм потрібно пояснювати той чи інший момент війни. Проте примусово мобілізувати молодь до армії можна лише у випадку крайньої потреби.

"Якщо ми візьмемо 50-річного "дядьку", ми маємо йому пояснити, чому саме його рота, його батальйон має штурмувати висоту чи обороняти опорний пункт. У них ментальність зовсім інша, пострадянська, що це "може зробити хтось інший" за них… Але якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди", – резюмував він.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент зараз не розглядає питання щодо зниження мобілізаційного віку. Реальних дискусій про зниження мобілізаційного віку в парламенті не ведеться й не велося до цього.

Колишній постпред США в Альянсі Іво Даалдер зробив резонансну заяву на полях саміту НАТО, що відбувався в липні у Вашингтоні. Він заявив, що Україні треба мобілізовувати людські ресурси та почати призивати в армію 18-річних. Але в Україні є як прибічники, так і противники такої ідеї.