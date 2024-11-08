У Путіна зробили чергову цинічну заяву щодо переговорів з Україною

Пєсков також висловився про контакти з Трампом

У Кремлі заявили, що Росія нібито готова до діалогу щодо припинення війни в Україні. При цьому там зазначили, що цілі російського вторгнення "залишаються незмінними".

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ. Він сказав, що Путін "ні разу не говорив" про те, що цілі війни РФ проти України змінюються.

"Навпаки, він неодноразово повторював, що вони залишаються незмінними. Все це стосується інтересів безпеки нашої країни, інтересів безпеки російських людей, які там проживають. Тому ні про які зміни тут не йшлося", — сказав представник Кремля.

Пєсков також заявив, що "готовність і відкритість" Путіна до діалогу з обраним президентом США Дональдом Трампом зберігається. Водночас, за його словами, конкретики по розмові поки немає.

"Ми з вами чули в ході передвиборчої кампанії заяви пана Трампа про те, що він має на увазі сам зателефонувати Путіну. Тому ця готовність, ця відкритість вона зберігається, і вчора вона була акцентована главою російської держави", — сказав Пєсков.

Крім того, представник Кремля повідомив, що поки що немає конкретних планів щодо організації можливої зустрічі Путіна та прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Говорячи про те, чи може бути оперативно узгоджена телефонна розмова з угорським прем’єром, Пєсков сказав, що "при необхідності будь-яка телефонна розмова може бути узгоджена".

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Метью Міллер, що Вашингтон підтримає Україну, якщо вона забажає розпочати мирні переговори з РФ. Однак ухвалити остаточне рішення про початок "діалогу" з РФ має виключно Володимир Зеленський.