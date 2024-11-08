В РНБО зробили тривожну заяву щодо масованих ударів по Україні

РФ продовжує накопичувати ракети

Один з російських пропагандистів стверджує, що масованих ракетних ударів по території України нібито більше не буде. Проте в Раді національної безпеки і оборони вважають, що це не відповідає дійсності.

Один з пропагандистів написав, що РФ здійснить масований ракетний удар у випадку якщо Україна нібито зробить "щось вже зовсім таке" або відмовиться сідати за стіл переговорів. За його словами, масований обстріл нібито буде "останнім аргументом у відповідь".

Своєю чергою голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко закликав українців менше вірити російським пропагандистам. Він наголосив, що у пості російського пропагандиста щодо обстрілів України "закладений ультиматум".

"Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовими до цього", — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, раніше німецький телеканал ZDF повідомив, що останнім часом Росія скоротила використання крилатих та балістичних ракет для ударів по Україні. На думку журналістів, це може свідчити про можливе вичерпання запасів ракет або про підготовку до масованого удару.