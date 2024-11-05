Коли потрібно продовжувати відстрочку від мобілізації: є нюанси

Щоб оновити довідку, потрібно подати заяву

Попри загальну мобілізацію деякі категорії громадян мають відстрочку від призову. Вона не вічна і її потрібно продовжувати.

Юристка Галина Токмач на порталі b2bconsult розповіла, що відстрочка надається на період дії відповідних законних підстав, але не більше ніж на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента. Вона радить військовозобов'язаним оновити свої документи при кожному новому указі про продовження мобілізації.

"З однієї сторони, строк дії відстрочки зазначається у довідці. З іншої – відстрочка може бути надана не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України", — пише юристка.

Щоб продовжити відстрочку, потрібно подати заяву до військової комісії після того, як продовжать воєнний стан і загальну мобілізацію. Заяву можна подати особисто або відправити поштою.

Токмач зазначила, що якщо в довідці про відстрочку вказана конкретна дата закінчення (наприклад, 8 грудня 2024 року), то після цієї дати ви вже не матимете права на відстрочку. Це означає, що під час перевірки документів вам можуть вручити повістку та направити на військово-лікарську комісію.

"На мою думку, задля уникнення непорозумінь звертатися до ТЦК та СП краще з виданням Указу Президента України про продовження строку проведення мобілізації", — підкреслила правознавиця.

Юристка наголосила, що для продовження відстрочки варто подати заяву про продовження строку дії відстрочки до 7 лютого 2025 року (згідно з указом Президента України від 28 жовтня 2024 року N 741/2024 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації") з відповідною довідкою та внесенням певних відомостей до бази "Оберіг".

Нагадуємо, як продовжити відстрочку від призову. Як тільки виходить новий указ Президента про продовження строку мобілізації, громадянин повинен написати заяву. Форми для такої заяви немає, тому її можна подати в довільній формі. Але важливо вказати, що йдеться про продовження раніше наданої відстрочки.

Потім зібрати документи. Якщо підстави не змінилися (наприклад, ви багатодітний батько чи ваша дружина має інвалідність), достатньо подати заяву без додаткових документів. Якщо обставини можуть змінюватися (наприклад, ви студент), потрібно додати "свіжі" підтверджувальні документи.

Є кілька варіантів подачі заяви:

особисто у ТЦК;

через поштове відправлення;

або онлайн через електронний кабінет призовника (коли технічну можливість буде реалізовано).

Раніше "Телеграф" писав, що у листопаді з'являться відстрочки від мобілізації онлайн. Хто з українців першим зможе скористуватися сервісом.