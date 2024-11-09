Отсрочка от мобилизации теперь в смартфоне: как это работает и кто может оформить

Возможность для многодетных родителей сейчас проходит тестирование

Теперь украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации не выходя из дома – просто через свой телефон. Новая функция заработала в приложении "Резерв+".

Об этом сообщили в Минобороны Украины. Обновленная версия приложения уже доступна в AppStore и PlayMarket.

"Украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной нагрузки. Самое главное — запуском онлайн-отсрочек мы продолжаем пополнять экосистему продуктов для военнообязанных, которые помогают им решать вопросы не в очередях, а с помощью нескольких минут и смартфона", — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

На первом этапе онлайн-отсрочку смогут получить две группы людей:

люди с инвалидностью, имеющие действующее пенсионное удостоверение;

студенты, аспиранты и докторанты, которые учатся последовательно (например, после бакалавриата идут на магистратуру).

Кроме того, в скором времени такую возможность получат и многодетные родители, имеющие троих и более несовершеннолетних детей в одном браке – сейчас эта функция проходит тестирование.

Как это работает? Все просто: заходите в приложение Резерв+ и подаете запрос. Система автоматически проверит, имеете ли вы право на отсрочку. Если да – статус появится в вашем электронном военном билете.

"Эти новые цифровые услуги для военнообязанных подчеркивают силу нашего сотрудничества с Министерством обороны Украины, Европейским Союзом и другими ключевыми партнерами. Академия электронного управления гордится возможностью поддержать цифровую трансформацию Украины, которая оказывает непосредственное влияние как на менеджмент армии, так и на жизнь многих украинцев", — отметил Ханнес Асток, глава правления Академии электронного управления.

Важно знать, что люди с инвалидностью будут получать отсрочку в год или до конца действия пенсионного удостоверения. Студенты, аспиранты и докторанты – до конца военного положения и мобилизации.

"Это только начало. Мы работаем над тем, чтобы сделать онлайн-отсрочки доступными и для других категорий граждан", – заявил Алексей Дорогань из Офиса эффективного регулирования BRDO.

Над внедрением сервиса работало сразу несколько министерств – обороны, образования, социальной политики и юстиции, а также Пенсионный фонд. Проект был реализован при поддержке Европейского Союза и эстонской Академии электронного управления.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине с 10 ноября продлевается срок всеобщей мобилизации. Тем, кто получает отсрочку от призыва, нужно ее продолжать.