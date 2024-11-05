Чи потрібно оновлювати відстрочку в листопаді: як це перевірити

Тривалість відстрочки може бути різною

В Україні з 10 листопада продовжується термін загальної мобілізації. Тим, хто отримує відстрочку від призову потрібно її продовжувати.

Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснює, що якщо відстрочка надана до пізнішої дати, документи подавати не потрібно. Це обов'язково треба зробити тим, в кого спливає строк надання відстрочки. При цьому точну дату кінця відстрочки потрібно перевірити окремо.

Дата закінчення відстрочки має відображатися в реєстрі коректно. Адвокатка радить перевірити це, згенерувавши електронний військово-обліковий документ у додатку "Резерв +" або на порталі "Дія". Якщо відстрочка вказана до 9 листопада, подавати документи на її продовження потрібно.

Фахівчиня раніше зазначала, що різні ТЦК та СП по-своєму вносять дані в облік. Відстрочка може бути оформлена як на весь період існування підстави на її надання (як приклад Дар'я Тарасенко наводить виховання дитини з інвалідністю до досягнення і нею 18-річного віку). Проте вона зазначає, що в більшості випадків відстрочку оформлюють до дати закінчення загальної мобілізації.

Після продовження її терміну, військовозобов'язаному з відстрочкою потрібно надати заяву електронним чи паперовим виглядом у довільній формі про продовження раніше наданої відстрочки. До заяви можуть знадобитися додаткові документи, які підтверджують право на відстрочку, наприклад студентський квиток, свідоцтво про народження дітей тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що студенти, аспіранти та особи з інвалідністю першими отримують можливість оформлення відстрочок у системі "Резерв +". Незабаром цю функцію отримують й багатодітні батьки.