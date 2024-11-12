Скандал в ТСК по військовослужбовцям: частина членів ТСК не підтримують звіт про її роботу

Народні депутатки Анна Скороход та Юлія Яцик презентували звіт про роботу ТСК із захисту прав військовослужбовців. Сам звіт поки не виносився на розгляд Верховної Ради України. Окрім того, ініціюють розгляд цього питання у парламенті лише 6 з 10 нардепів, які були у складі цієї ж Тимчасової слідчої комісії.

Про результати роботи ТСК сьогодні прозвітували під час пресконференції, в якій взяли участь голова ТСК Анна Скороход (група "За майбутнє"), заступниця голови ТСК Юлія Яцик (позафракційна) та секретар ТСК Михайло Соколов (фракція "Батьківщина").

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями була створена 21 вересня 2023 року та працювала впродовж 1 року.

Об’єктами перевірок ТСК були Міністерство оборони України, органи військового управління (Головнокомандувач ЗСУ, ГШ), інші військові формування. Як зазначила Анна Скороход, наразі оприлюднюється лише "публічна частина звіту" з тієї інформації, якою володіє ТСК.

Під час пресконференції народні депутати зосередились на оприлюдненні інформації про хід перевірок закупівель, що здійснює Державний оператор тилу МО України, діяльності ТЦК та СП, порушень з боку окремих посадових осіб ЗС України тощо.

Також значну частину пресконференції депутати присвятили критиці військового командування, зокрема Головкома Олександра Сирського, за нібито небажання відвідувати засідання ТСК та реагувати на проблемні питання.

Серед іншого, разом із затвердженням звіту про роботу проєктом постанови № 12056 народні депутати пропонують продовжити мандат роботи зазначеної ТСК ще на 1 рік. При цьому, пропонується залишити головою нової ТСК Анну Скороход, а її заступницею — Юлію Яцик, а також зберегти кількісний склад ТСК – 10 народних депутатів. Водночас пропозиції щодо персонального складу нової ТСК у проєкті рішення не надаються.

На запитання журналістів, чому проєкт постанови ВРУ щодо звіту ініціювали лише 6 з 10 народних обранців, депутатки не відповіли. Натомість мова йшла про процес ухвалення самого звіту, за який також проголосували не всі члени ТСК.

— Для підписання звіту у депутатів було мало часу і не всі мали змогу, оскільки час для підписання звіту припав на відрядження, і був обмежений строк для підписання, — заначила, зокрема, Юлія Яцик.

Водночас Анна Скороход намагалась переконати присутніх у єдності членів ТСК.

— Не ходили "слуги народу", наскільки я пам'ятаю, — додала Анна Скороход.

До слова, серед всіх членів ТСК тільки двоє представників фракції "Слуга народу", а саме Сергій Кузьміних та Ігор Негулевський, які також не є серед авторів проєкту Постанови про звіт ТСК та продовження її роботи. Інші двоє народних депутатів, які не підтримали цей законопроєкт, Володимир Арешонков (група "Довіра") та Соломія Бобровська (фракція "Голос").