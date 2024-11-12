Скандал в ВСК по военнослужащим: часть членов ВСК не поддерживают отчет о ее работе

Народные депутаты Анна Скороход и Юлия Яцик представили отчет о работе ВСК по защите прав военнослужащих. Сам отчет пока не выносился на рассмотрение Верховной Рады. Кроме того, инициируют рассмотрение этого вопроса в парламенте только 6 из 10 нардепов, которые были в составе этой Временной следственной комиссии.

О результатах работы ВСК сегодня отчитались во время пресс-конференции, в которой приняли участие председатель ВСК Анна Скороход (группа "За будущее"), заместитель председателя ВСК Юлия Яцик (внефракционная) и секретарь ВСК Михаил Соколов (фракция "Батькивщина").

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими была создана 21 сентября 2023 и работала в течение 1 года.

Объектами проверок ВСК были Министерство обороны Украины, органы военного управления (Главнокомандующий ВСУ, ГШ), другие военные формирования.

Во время пресс-конференции народные депутаты сосредоточились на обнародовании информации о ходе проверок закупок, осуществляемой Государственным оператором тыла МО Украины, деятельностью ТЦК и СП, нарушениями со стороны отдельных должностных лиц ВС Украины и т.д.

Также значительную часть пресс-конференции депутаты посвятили критике военного командования, в частности Главкома Александра Сырского, за якобы нежелание посещать заседание ВСК и реагировать на проблемные вопросы.

Среди прочего вместе с утверждением отчета о работе проектом постановления № 12056 народные депутаты предлагают продлить мандат работы указанной ВСК еще на 1 год. При этом предлагается оставить председателем новой ВСК Анну Скороход, а ее заместителем — Юлию Яцик, а также сохранить количественный состав ВСК — 10 народных депутатов. В то же время, предложения по персональному составу новой ВСК в проекте решения не предоставляются.

На вопрос журналистов, почему проект постановления ВРУ по отчету инициировали только 6 из 10 народных избранников, депутата не ответили. Речь шла о процессе принятия самого отчета, за который также проголосовали не все члены ВСК.

— Для подписания отчета у депутатов было мало времени и не все имели возможность, поскольку время для подписания отчета пришлось на командировку, и был ограничен срок для подписания, — сказала Юлия Яцик.

В то же время, Анна Скороход пыталась убедить присутствующих в единстве членов ВСК.

— Не ходили "слуги народа", насколько я помню, — добавила Анна Скороход.

К слову, среди всех членов ВСК только два представителя фракции "Слуга народа", а именно Сергей Кузьминых и Игорь Негулевский, которые также не являются среди авторов проекта Постановления об отчете ВСК и продолжения его работы. Другие два народных депутата, которые не поддержали этот законопроект, Владимир Арешонков (группа "Доверие") и Соломия Бобровская (фракция "Голос").