Суддя відсудив майже 20 мільйонів пенсії. Як стають "золотими" пенсіонерами в Україні

Найбільша пенсія в Україні становить 390 тис. 184 грн

В Україні існують так звані "спеціальні" пенсії, які отримують судді, прокурори, деякі військові тощо. Ці виплати призначуються через суди, чим користуються самі судді — наприклад суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Олег Оксененко відсудив у Пенсійного фонду 17 млн грн пенсії.

Як пише OBOZ.UA, саме судді відсудили найбільші суми у Пенсійного фонду, через що деякі з них ставали мільйонерами. Щонайменше п'ять рішень суду на користь суддів були на суму від 5 млн грн. Ці гроші не є щомісячною виплатою, а перераховуються "заднім числом".

Зарплата судді Оксененка у 2023 році, згідно з декларацією, щомісяця складала 254,8 тис. грн. Проте навіть ця сума менша, ніж щомісячна пенсія, яку він, за рішенням суду, отримуватиме до кінця свого життя.

Олег Оксененко. Фото 6aas.gov.ua

Суд постановив, що суддя апеляційного суду має щомісячно отримувати 268,3 тис. грн пенсії. Згідно з рішенням колеги Оксененка, судді Київського окружного адміністративного суду Андрія Балаклицького (помер у жовтні цього року), Пенсійний фонд має сплатити пенсіонеру 17 млн 27 тис. грн (рішення набуло чинності 21 травня 2024 року).

"Стільки Оксененко отримає за те, що Пенсійний фонд виконав норму закону та обмежив розмір пенсії під час перерахунку. Київський окружний адмінсуд зобов'язав провести перерахунок ще раз, але вже без обмежень і заднім числом", — йдеться у статті.

Видання отримало від Мінсоцполітики список судових справ, в яких елітні пенсіонери відсудили у ПФУ найбільші суми. Наприклад суддя Верховного суду у відставці Станіслав Пекний згідно з рішенням Касаційного адміністративного суду, шляхом перерахунку пенсії заднім числом отримає від Пенсійного Фонду 10 млн 654 тис. грн.

Миколі Цитовичу, судді Верховного суду у відставці вдалося відсудити у ПФУ 9,6 млн грн. Також суд зобов'язав Пенсійний фонд виплатити 9,1 млн грн пенсії його ексколезі Миколі Селіванову. Останньою у п'ятірці найбагатших пенсіонерів є суддя Вищого господарського суду у відставці Тамара Гоголь. Вона виграла позов на 9 млн грн.

Варто зазначити, що згідно із законодавством, судді у відставці мають право на отримання довічного грошового утримання з Пенсійного фонду. По суті це та сама пенсія, однак її розмір становить 90% зарплати (з усіма преміями та надбавками) на посаді, яку обіймав суддя. Наприклад у рішенні суду по Оксененку вказано, що під час розрахунку пенсії в зарплату треба включати 129,5 тис. грн "надбавки за особливості проходження служби".

В Україні розмір призначеної пенсії не може бути вищим за 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних (зараз це 23,6 тис. грн). Проте десяткам тисяч пенсіонерів вдалося обійти це обмеження. Через суд вони домоглися від ПФУ проведення перерахунку. У деяких випадках перерахунок було проведено заднім числом та зобов'язали Пенсійний фонд доплатити мільйони гривень.

Як повідомили у Мінсоці, станом на 1 листопада цього року, 24,6 тис. осіб призначено пенсію понад 23 610 грн. Пенсійні виплати 4,9 тис. осіб перевищують 50 000 грн. Отримувачі таких пенсій — судді, прокурори, військові, чорнобильці та інші "спеціальні" категорії. Щомісячно на їхні виплати йде 9,9 млрд грн. Очікується, що загалом у 2024 році ця сума сягне 119,3 млрд грн. Найбільша пенсія в Україні становить 390 тис. 184 грн.

Підвищення пенсій майже в усіх випадках відбувається через суд. За даними Міністерства соціальної політики, підвищення розміру пенсій призначено за понад 672 тисячами рішень судів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що суддя касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України Ігорь Дашутін живе у дорогому котеджному містечку, куди щодня дістається на Volkswagen Arteon. Водночас у його декларації не зазначено ані розкішну нерухомість, ані авто.