Судья отсудил около 20 миллионов пенсии. Как становятся "золотыми" пенсионерами в Украине

Самая большая пенсия в Украине составляет 390 тыс. 184 грн

В Украине существуют так называемые "специальные" пенсии, которые получают судьи, прокуроры, некоторые военные. Эти выплаты назначаются через суды, чем пользуются сами судьи — например, судья Шестого апелляционного административного суда Олег Оксененко отсудил у Пенсионного фонда 17 млн грн пенсии.

Как пишет OBOZ.UA, именно судьи отсудили самые большие суммы у Пенсионного фонда, из-за чего некоторые из них становились миллионерами. По меньшей мере, пять решений суда в пользу судей были на сумму от 5 млн грн. Эти деньги не являются ежемесячной выплатой, а перечисляются задним числом.

Зарплата судьи Оксененко в 2023 году, согласно декларации, ежемесячно составляла 254,8 тыс. грн. Однако даже эта сумма меньше ежемесячной пенсии, которую он, по решению суда, будет получать до конца своей жизни.

Олег Оксененко. Фото 6aas.gov.ua

Суд постановил, что судья апелляционного суда должен получать ежемесячно 268,3 тыс. грн пенсии. Согласно решению коллеги Оксененко, судьи Киевского окружного административного суда Андрея Балаклицкого (умер в октябре этого года), Пенсионный фонд должен уплатить пенсионеру 17 млн 27 тыс. грн (решение вступило в силу 21 мая 2024).

"Столько Оксененко получит за то, что Пенсионный фонд выполнил норму закона и ограничил размер пенсии при пересчете. Киевский окружной админсуд обязал провести перерасчет еще раз, но уже без ограничений и задним числом", — говорится в статье.

Издание получило от Минсоцполитики список судебных дел, в которых элитные пенсионеры отсудили у ПФУ самые большие суммы. Например, судья Верховного суда в отставке Станислав Пекный согласно решению Кассационного административного суда, путем перерасчета пенсии задним числом получит от Пенсионного Фонда 10 млн 654 тыс. грн.

Николаю Цитовичу, судье Верховного суда в отставке удалось отсудить в ПФУ 9,6 млн. грн. Также суд обязал Пенсионный фонд выплатить 9,1 млн грн пенсии его экс-колеге Николаю Селиванову. Последней в пятерке самых богатых пенсионеров идет судья Высшего хозяйственного суда в отставке Тамара Гоголь. Она выиграла иск на 9 млн грн.

Следует отметить, что согласно законодательству судьи в отставке имеют право на получение пожизненного денежного содержания из Пенсионного фонда. По сути это та же пенсия, однако ее размер составляет 90% зарплаты (со всеми премиями и надбавками) в должности, которую занимал судья. Например, в решении суда по Оксененко указано, что при расчете пенсии в зарплату нужно включать 129,5 тыс. грн "надбавки за особенности прохождения службы".

В Украине размер назначенной пенсии не может быть выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (сейчас это 23,6 тыс. грн). Однако десяткам тысяч пенсионеров удалось обойти это ограничение. Через суд они добились от ПФУ проведения перерасчета. В некоторых случаях перерасчет был произведен задним числом, и Пенсионный фонд обязали доплатить миллионы гривен.

Как сообщили в Минсоце, по состоянию на 1 ноября этого года, 24,6 тыс. человек назначена пенсия более 23 610 грн. Пенсионные выплаты 4,9 тыс. человек превышают 50 000 грн. Получатели таких пенсий — судьи, прокуроры, военные, чернобыльцы и другие "специальные" категории. Ежемесячно на их выплаты уходит 9,9 млрд грн. Ожидается, что в 2024 году эта сумма достигнет 119,3 млрд грн. Самая большая пенсия в Украине составляет 390 тыс. 184 грн.

Повышение пенсий практически во всех вариантах происходит через суд. По данным Министерства социальной политики, повышение размера пенсий назначено по более чем 672 тысячам решений судов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что судья кассационного административного суда в составе Верховного Суда Украины Игорь Дашутин живет в дорогом коттеджном городке, куда ежедневно добирается на Volkswagen Arteon. В то же время в его декларации не указана ни роскошная недвижимость, ни авто.