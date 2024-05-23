Зізнався та отримав смішне покарання: суддя з Житомирщини затягував понад 15 справ з ДТП

Дії судді визначили як недбалість

Суддю Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирщини Юрія Нагорнюка, який затягував справи з ДТП, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) покарала попередженням. Вона не врахувала у цьому рішенні того, що суддя дозволив уникнути покарання водію, який наїхав на жінку.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо". Зазначається, що Нагорнюк затягував хід та розгляд приблизно 15 справ з ДТП.

Розгляд справи щодо судді Нагорнюка було розпочато у березні 2024 року Третьою Дисциплінарною палатою ВРП. Причиною послугувала скарга Тетяни Ковштанець, постраждалої ДТП.

Як виявилось, у 2018 році на неї наїхав Сергій Мусієнко, перевищивши швидкість. Постраждала отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Зокрема, синці, рани, гематоми, струс головного мозку, уламкові переломи декількох кісток нижньої частини тіла.

Щодо Мусієнка завели кримінальну справу через порушення правил дорожнього руху (частина 1 статті 286 КК України). Статтею передбачено покарання у вигляді обмеження волі впродовж трьох років та забороною керувати автомобілем на такий сам строк

Проте суддя Юрій Нагорнюк, який розглядав цю справу, затягнув її до того, що винного у ДТП звільнили від відповідальності через завершення строків давності. Також постраждала не змогла отримати 500 тисяч гривень відшкодування моральної шкоди.

"Об’єктивно, я міг розглянути цю справу, але практично не міг. У мене були справи, які по 10-15 років не були мною розглянуті", — каже на засіданні ВРП суддя Нагорнюк.

Водночас члени Дисциплінарної палати зазначили, що під час своєї судової кар’єри Нагорнюк мав подібні справи і чомусь їх розглядав вчасно.

У своєму рішенні Третя Дисциплінарна палата зазначила, що суддя безпідставно затягнув справу, але він "не бажав умисно вчинити дисциплінарний проступок". Тому дії судді визначили як недбалість, і йому було обрано покарання у вигляді попередження.

Зазначається, що під час розгляду цієї дисциплінарної справи Нагорнюка, на нього був готовий негативний висновок Громадської ради доброчесності (ГРД). У ньому було вказано, що суддя не вперше затягує подібні справи порушників правил дорожнього руху. ГРД знайшло 15 таких справ. До прикладу, у справах про водіння напідпитку суддя з інтервалом у тиждень ухвалив два абсолютно протилежні рішення. В одному випадку пробачив порушнику, в іншому — суворо покарав.

Проте ці факти, Третя Дисциплінарна палата чомусь не врахувала під час винесення свого рішення.

Водночас Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала Юрія Нагорнюка таким, що не відповідає обійманій посаді й рекомендує його звільнити.

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