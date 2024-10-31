Суддя купив три квартири у Туреччині, а лікарка з МСЕК - житло у Хорватії: розслідування ЗМІ

Обидва задекларували чимало статків

Скандали навколо МСЕК не вщухають, адже ще одна працівниця комісії "засвітилась" покупкою квартири в Хорватії. Не пасуть задніх і судді, бо в Одесі один з них вважається власником аж трьох квартир у Туреччині.

Про це розповіли у розслідувані OBOZ.UA. Зазначається, що йдеться про лікарку МСЕК з Хмельницького Аллу Кіндзерську та суддю Апеляційного адміністративного суду з Одеси Олександра Кравця.

Про лікарку з МСЕК

Як зазначає видання, Алла Кіндзерська живе в елітному районі в будинку площею майже 300 квадратів. Водночас її чоловік Сергій — чиновник з великим стажем. За час спільного життя вони "заробили" чимало статків. Так, торік вона у середньому заробляла 23,4 тис. грн. І ще майже 21 тис. грн на місяць їй платять за роботу в санаторії "Лісова пісня".

Алла Кіндзерська

Але основне джерело доходу їх сім'ї — статки чоловіка. Торік він отримав зарплату з Фонду соцстраху в розмірі 135,2 тис. грн (за неповний рік). Йому щомісяця нараховують пенсію в 11,5 тис. грн. Цього року він отримав 80,3 тис. грн зарплати за минулий рік із Хмельницького університету управління та права, 211,1 тис. грн зарплати від фірми "Діта" (17,5 тис. грн на місяць) та 312,7 тис. грн виплати від ПФУ (26 тис. грн на місяць). Тобто головне джерело доходу – соціальні виплати та пенсія.

Наразі відомо, що подружжя має: квартиру в Хорватії площею майже 80 квадратів, квартиру на етапі будівництва в с. Сатанів десь в 40 кв. м, частину будинку в Хорватії загальною площею 979 квадратів, власний маєток у Хмельницькому в елітному районі на майже 300 квадратів.

Про суддю з Одеси

Олександр Кравець з 2003-го і впродовж майже 20 років був суддею, але торік подав у відставку. У декларації він вказав, що живе наразі в Нідерландах, де йому надано безплатну кімнату для проживання. Також його дружина теж задекларувала таку ж кімнату у цій країні.

Олександр Кравець

За час своєї суддівської кар'єри Кравець напрацював достатньо грошей, тому вже у 2022 році купив у Туреччині три квартири в новобудові (будівля ще не здана в експлуатацію). Водночас дружина Ганна Кравець володіє садовим будинком площею 170,7 квадрата (його купили в 2021-му). Сам Кравець купив велику земельну ділянку в Одесі на понад 500 квадратів. Він також має житловий будинок площею 1295,1 кв. м та кілька земельних ділянок. Згідно з декларацією, такий будинок коштує близько 13 млн грн.

За 2023 рік екссуддя Кравець задекларував наступні доходи: зарплата судді понад 1 млн грн, пенсія понад 1,2 млн грн, 107 тис. грн виплат від ПФУ щомісячно. Дружина отримує від своєї підприємницької діяльності по 170 тис. грн на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на голів МСЕК після ліквідації комісій і чи зможуть вони залишитися "при владі".