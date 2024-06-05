Зекономила на їжі і житлі: суддя-кандидатка у Вищу раду правосуддя цікаво виправдала купівлю автомобіля

Суддя розповіла на співбесіді про своє вміння економити

Харчувалася держпайками та економила на всьому, щоб придбати дороге майно. Кандидатка на посаду членів у Вищу раду правосуддя суддя Наталія Панченко, під час співбесіди з Етичною радою, наявність двох квартир та дорогої автівки, які вона собі, згідно з опублікованою декларацією дозволити не могла, пояснила вмінням економити.

Про це повідомляє видання "Слідство. Інфо". Розповідають, що Панченко — суддя Київського окружного адміністративного суду.

"Перше, що зацікавило членів Етичної ради, — дві квартири в Києві, які купили родичі Панченко у 2010 та 2012 роках. Однією з них суддя користується досі, а в іншій жила довгий час. Квартиру, у якій живе зараз суддя, нібито купила її матір за кошти, які дала їй родина. При цьому Панченко вважає, що не може запитувати у матері, звідки у неї гроші на такі покупки", — пише видання.

"З моменту придбання цієї квартири пройшло багато часу. Вимагати у моєї матері певних документів на підтвердження того, яким чином їй фінансово допомогли купити квартиру, є не зовсім правильним", — заявила Панченко під час співбесіди.

Запитання в Етичної ради були й щодо походження коштів у сестри Панченко, яка придбала квартиру, у якій суддя проживала довгий час.

"Згідно з інформацією з податкової, дохід сестри судді з 1998 по 2012 рік дохід складав 628 тисяч гривень і цього не вистачило б, щоб купити нову квартиру", — пишуть розслідувачі.

При цьому, обидві квартири зареєстровані на матір сестер, яка живе у Черкаській області. Суддя не змогла пояснити Етичній раді навіщо реєструвати майно на матір, яка ним не користується.

У 2013 році донька Панченко купила авто Audi Q7 за 680 тисяч гривень. Цим авто користувалась суддя. Панченко пояснила, що купила авто за сімейні заощадження, але фактично судді не вистачило б тих коштів, які вказані у її декларації.

"Я вмію економити", — заявила Панченко і додала, що вона не витрачала кошти на житло, бо була забезпечена ним від держави, а харчувалась держпайками, які отримував її чоловік-військовий.

Крім того, ледь не одразу після купівлі нової автівки, чоловік Панченко придбав мотоцикл за $470, коли його ринкова вартість складала $7100. Також Етична рада виявила, що суддя продала своє авто Toyota RAV4 за 100 гривень. Панченко пояснила, що авто продали так дешево, бо воно сильно постраждало після ДТП.

"Донька Панченко після завершення навчання у 2015 році заробила свій перший мільйон, надаючи юридичні послуги, а у 2017 році — заробила ще понад 2,5 млн грн. Усі ці кошти донька Панченко одразу знімала з рахунку готівкою. Суддя каже, що її донька не довіряла банкам у той час, а заробила стільки коштів просто виконуючи свою роботу", — пишуть журналісти-розслідувачі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що київська суддя зняла арешт з мільярдів білоруського диктатора. 20 травня Голосіївський суд Києва скасував арешт банківських рахунків та грошових коштів на них в українських банках ("Радабанк", "Банк Кредит Дніпро", "Південний", "Альянс" та "Сенс Банк") компанії "БЗТ-Україна".