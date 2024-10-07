Елітне майно та скромна декларація: як суддя Дашутін ховає розкішну нерухомість (відео)

Немає маєтків та авто… але тільки на папері

У декларації судді касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України Ігоря Дашутіна не зазначено розкішну нерухомість, як і будь-який транспортний засіб. Але за фактом суддя живе у дорогому котеджному містечку, куди щодня дістається Volkswagen Arteon.

Журналісти Bihus.info з’ясували, кому належить майно Ігоря Дашутіна. Наприклад, автомобіль Volkswagen Arteon, який водить суддя, знаходиться у нього в лізингу, а отже, формально належить автодилеру. Те ж саме стосується транспортного засобу його дружини – Audi за 100 тисяч доларів, оформленої на маму судді.

На неї записана і київська квартира, площею 190 квадратів, яку Дашутін вказує як своє місце проживання. Мати судді купила вказану квартиру у 2020 році за 230 тисяч доларів. Проте донедавна це нескромне, на відміну від його декларації, житло було виставлене на продаж майже за 400 тисяч доларів. Житло подорожчало майже вдвічі після ремонту.

Тетяна Дашутіна, бізнес-вумен у 2000-х, була співвласником компанії з виробництва м’яса, але пізніше мати судді змінила напрямок діяльності і тепер її основний профіль – нерухомість яку вона здає в оренду.

Зокрема, вона має кілька приміщень у Києві та Сумах. До речі, одне з приміщень, якими володіє фірма мами, судді фігурувало у кримінальному провадженні. Річ у тому, що в цьому МАФі був гральний заклад, через який за версією слідства фінансували так звані ДНР та ЛНР.

А от маєток, розташований у престижному котеджному містечку під Києвом, оформлений на матір дружини. І тут суддя та його теща не встигли домовитися. Вона стверджує, що живе в будинку разом із зятем з того часу, як його купили (близько року тому). При цьому, за словами Дашутіна, він просто гостює у тещі. Звичайно, 150 квадратів менше ніж мамина квартира, зате закрита територія, охорона, власна набережна і з виходом до води. Схожий будинок у тому ж районі зараз коштує близько 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, в Україні було припинено діяльність організованого злочинного угруповання, яке займалося незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. У справі причетні колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, співробітник держприкордонслужби та правоохоронець.