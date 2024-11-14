Росіяни у Чорному морі мають складнощі із ракетоносіями, - Плетенчук

Розташування Новоросійської бухти є не найкращим з точки зору географії через складну навігацію

У четвер, 14 листопада, речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що в складі російського Чорноморського флоту немає кораблів-носіїв крилатих ракет, які мають універсальні пускові. Він вважає, що це є позитивним моментом для нас.

Про це він заявив в ефірі "Ми Україна". Він назвав про які ракети йдеться.

"Одним із плюсів можна вважати те, що в складі Чорноморського флоту немає кораблів-носіїв крилатих ракет, які мають універсальні пускові — це "Онікси" та "Циркони". Це насправді є позитивним моментом для нас. Тут більш застарілі моделі", — зазначив він.

На переконання Плетенчука, розташування Новоросійської бухти є не найкращим з точки зору географії через складну навігацію у період штормів.

"Закритий Босфор теж є для них проблемою, і тут вже є проблема не тільки в забезпеченні їхньої діяльності в Азово-Чорноморському регіоні, а для забезпечення діяльності постійного оперативного угруповання в Середземномор'ї, де вони базуються в Тартусі", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий експерт пояснив, чому Росія знову вдається до масованих атак.