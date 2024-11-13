Росіяни намагалися прорватися під Куп’янськом: застосували заборонену тактику

У штурмі брало участь щонайменше 15 одиниць техніки

Російські окупанти переодяглися у форму ЗСУ та спробували прорватися на Куп’янському напрямку. Їх атаки були відбиті, але такі дії є порушенням принципів ведення війни.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ. Зазначається, що атака почалася десь о 14:30 у середу, 13 листопада.

Атака відбувалася в чотири хвилі з використанням 15 одиниць техніки, включаючи танки, іншу броньовану техніку та установку розмінування УР-77

"Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", — додали в Генштабі.

Вся техніка загарбників була знищена, а більшість їхньої живої сили — ліквідована.

Нагадаємо, 11 листопада речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що росіяни формують ударні групи на Запорізькому напрямку, перекидаючи туди підготовлені підрозділи. Очікується, що штурми там розпочнуться найближчими днями.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у загарбників там немає достатньої кількості військ, щоб розпочати масштабний наступ.