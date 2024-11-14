Купянск и Ильинка под контролем ВСУ? В Генштабе опровергли последние успехи РФ на фронте (карты)

В Генштабе призвали тщательно проверять появляющуюся в Сети информацию

Несмотря на сложную ситуацию на фронте и многочисленные попытки продвижения армии РФ, украинские военные продолжают сдерживать врага по ключевым направлениям. После появления в информационном пространстве сообщений о якобы захвате отдельных населенных пунктов, в Генеральном штабе ВСУ официально опровергли эту информацию.

Купянск остается под полным контролем сил обороны Украины. Военное руководство категорически отрицает присутствие российских войск в городе. Об этом говорится в сообщении на официальных страницах Генштаба в соцсетях.

По состоянию на 14 ноября на картах DeepState отображается, что войска РФ подошли к городу или вошли в него.

Где расположен город Купянск

Более того, накануне украинские защитники нанесли россиянам существенные потери при попытке наступления на этом направлении. Они потеряли значительное количество бронетехники и личного состава.

Относительно населенного пункта Ильинка Донецкой области, то ситуация также под контролем украинской армии. В окрестностях населенного пункта продолжаются постоянные боевые столкновения, однако подразделения ВСУ удерживают свои позиции.

Согласно карте DeepState, Ильинка полностью оккупирована армией РФ

Где находится Ильинка Донецкой области

Напомним, что украинские воины продолжают сдерживать армию РФ по всем направлениям фронта. Самые горячие бои идут на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, где российские военные пытаются прорвать оборону наших войск. Под Купянском, например, россияне пытались прорвать нашу оборону. Они применяли запретную тактику.