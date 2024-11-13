Масованого удару ще не було. В РНБО пояснили ранкову атаку

Росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву вперше за останні 73 дні

Рано вранці у середу, 13 листопада, росіяни атакували Україну ракетами, балістикою та безпілотниками, під ударом був Київ. Проте цей удар не був масованою атакою, для якої Росія накопичила сили.

"Комбінована атака з використанням крилатих ракет, балістики (включно з KN23 з КНДР), а також шахедів наразі не була масованою. Втім, нагадаю, що для масованої атаки у ворога все готово, росіяни накопичили крилаті ракети і продовжують це робити на зиму. І застосування стратегічної авіації це підтверджує", — написав у своєму Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву вперше за останні 73 дні. За попередніми даними, вони застосували:

крилаті ракети повітряного базування,

балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М,

безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

"Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години", — йдеться у повідомленні.

У КМВА поінформували, що в результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих та кілька балістичних ракет. Також знищено до десятка дронів ворога. Інформації про руйнування чи потерпілих в Києві наразі немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час атаки 13 листопада люди ховалися у метрополітені Києва. Хтось сидів на сходинках, а інші — підготувались заздалегідь та взяли з собою стільці. На фото з метро можна помітити бабусь та мам з дітьми, а також людей з домашніми улюбленцями.